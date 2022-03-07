أخبار الفن: غادة عادل تكتب تعهدا للخروج من المستشفى.. وليلى علوي تتعرض لقطع في الكف

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن غادة عادل وليلى علوي وغيرهم:

اعلنت الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام إصابتها خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد دنيا ثانية , حيث تعرضت لقطع بالكف خلال تصوير أحد المشاهد ما أدي إلي نقلها الي المستشفي وخياطة ٩ غرز ، قبل أن تعود إلي التصوير مرة أخري لضيق الوقت



توفيت زوجة جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، اليوم الأحد، حيث أعلن الخبر منذ قليل.

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن رأيها في المشاهد الساخنة بالأعمال السينمائية والدرامية.

كشف بودي الهواري نجل الفنانة غادة عادل، تطورات حالتها الصحية بعد دخولها المستشفي.

علم صدى البلد أن النجمة غادة عادل قد تم نقلها إلى المستشفى منذ خمسة أيام حيث عانت من بعض الآلام في جنبها كما ارتفعت درجة حرارتها