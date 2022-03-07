أخبار الفن: غادة عادل تكتب تعهدا للخروج من المستشفى.. وليلى علوي تتعرض لقطع في الكف

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن غادة عادل وليلى علوي وغيرهم:
إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور
اعلنت الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام إصابتها خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد دنيا ثانية , حيث تعرضت لقطع بالكف خلال تصوير أحد المشاهد ما أدي إلي نقلها الي المستشفي وخياطة ٩ غرز ، قبل أن تعود إلي التصوير مرة أخري لضيق الوقت
جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم يعلن وفاة زوجته
توفيت زوجة جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، اليوم الأحد، حيث أعلن الخبر منذ قليل.
شيرين رضا: ماتزعلوش من المشاهد الساخنة لأنها مش حقيقية.. فيديو
كشفت الفنانة شيرين رضا، عن رأيها في المشاهد الساخنة بالأعمال السينمائية والدرامية.
مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص
كشف بودي الهواري نجل الفنانة غادة عادل، تطورات حالتها الصحية بعد دخولها المستشفي.
صدى البلد ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لغادة عادل وسبب دخولها المستشفى
علم صدى البلد أن النجمة غادة عادل قد تم نقلها إلى المستشفى منذ خمسة أيام حيث عانت من بعض الآلام في جنبها كما ارتفعت درجة حرارتها