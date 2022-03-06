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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة ليلى علوي بقطع في الكف وخياطة 9غرز خلال تصوير دنيا تانية..صور

ليلي علوي
ليلي علوي

اعلنت الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام إصابتها خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد دنيا ثانية , حيث تعرضت لقطع بالكف خلال تصوير أحد المشاهد ما أدي إلي نقلها الي المستشفي وخياطة ٩ غرز ، قبل أن تعود إلي التصوير مرة أخري لضيق الوقت


مسلسل ليلى علوي :

وكشفت الفنانة مى سليم، عن البوستر الدعائى الأول لمسلسل “دنيا تانية” بطولة الفنانة ليلى علوى عير حسابها بموقع إنستجرام.

وتصدر البوستر، الفنانة ليلى علوى وأبطال المسلسل ومنهم الفنان أشرف زكى ومجدى كامل ومى سليم

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى ويشارك فى بطولته مجدى كامل ومى سليم وفراس سعيد تأليف أمين جمال إخراج أحمد عبد العال.

وكانت ليلى قد أعلنت غيابها عن دراما رمضان بسبب ضيق الوقت إلا أنها تراجعت عن هذا القرار بعد أن وجدت أن المسلسل الجديد تدور أحداثه فى ١٥ حلقة.

يعرض مسلسل "منورة بأهلها" اليوم عبر منصة شاهد VIP، وحرص النجم أحمد السعدني على الترويج للمسلسل.

ونشر أحمد السعدني افيش المسلسل وعلق قائلة "منورة بأهلها الليلة ١١ مساء" نال إعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.


ومن المقرر عرض مسلسل منورة بأهلها اليوم 6 مارس ، حيث تدور أحداثه فى إطار 8 حلقات ومن تاليف محمد أمين راضى و إخراج يسرى نصر الله  .

أبطال مسلسل منورة بأهلها

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال

ليلى علوي انستجرام دنيا ثانية ٩ غرز الفنانة ليلى علوى

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