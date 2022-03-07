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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. عمرو الشاذلي يكشف كواليس هنتقابل بعدين لـ هيثم شاكر

هيثم شاكر
هيثم شاكر

عبّر الملحن عمرو الشاذلي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان هيثم شاكر، في أغنية “هنتقابل بعدين”، والتي طرحها منذ ساعات عبر القناه الرسمية على موقع “يوتوب”.

وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ “صدى البلد”: "سعيد جداً بالتعاون مع هيثم شاكر، في الاغنية واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور، لقد عملنا جاهدين كي تكون الاغنية مميزة ومختلفة".

هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه يإذيك على يوتيوب.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية هنتقابل بعدين .. فيديو

وأضاف: “العمل مع هيثم شاكر، ممتع للغاية فهو فنان مختلف، له بصمته المختلفة وصوته المميز”.

أغنية “هنتقابل بعدين” من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي وستايلست فريد عادل.

كان الفنان هيثم شاكر، قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «يإذيك»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

هيثم شاكر الفنان هيثم شاكر عمرو الشاذلي الملحن عمرو الشاذلي الشاذلي محمود شاهي

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