قرار مفاجئ من أيمن حفني بشأن مستقبله فى الملاعب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر التراجع عن الاعتزال بعدما كان مقرر رفع الحذاء نهائيًا مع نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية،: «جاء قرار أيمن حفني، بالتراجع عن الاعتزال، بعد قدوم البرتغالي جيسفالدو فيريرا على رأس المسئولية الفنية للفريق حيث يرتبط حفني بعلاقة قوية مع فيريرا وسبق وقدم مستويات مميزة معه من قبل».

وتابع :«أيمن حفني كان أكثر السعداء بعودة فيريرا، ويرغب في إثبات نفسه مع الفريق خلال الفترة المقبلة وتراجع عن فكرة الاعتزال مع الزمالك».

يُذكر أن فيريرا، تولى تدريب الزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.

ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي إلى القاهرة اليوم الإثنين، لبدء مهمته مع الفريق الأبيض.