حمزة الجمل: الإسماعيلي في "كابوس" وهذه أزمة الدراويش الأساسية

أكد حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق أن الدراويش يعيش في كابوس بالنسبة لوضع فريق الكرة الأول بالنادي في بطولة الدوري هذا الموسم.



وقال الجمل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي ضلع قوي في الكرة المصرية ومؤثر على مستوى المنتخبات، لذلك حزين على وضع الفريق الحالي" .



وأضاف: "الإسماعيلي يمر بكابوس، وأتمنى انتهائه، بترتيب صحيح للبيت".



وعن أزمة الإسماعيلي الأساسية قال: "المطلوب تحديد هدف قبل بداية كل موسم، الإسماعيلي لا يحدد هدفه في كل موسم، لا نعلمه، لابد من وجود هدف واقعي ويتم الإعلان عنه للجمهور".

وأتم "في الإسماعيلي لا يوجد قياسات بدنية للاعبين، وليس هناك تخطيط الإسماعيلي يسير اليوم بيومه".



واختتم حديثه قائلا: "لا يوجد تحديد للهدف في الإسماعيلي، واللاعبين مسؤولين من جانب المدرب ولكن لا يوجد مدرب في الإسماعيلي يقوم بقياسات بدنية للاعبين وهذه كارثة، ولا يتم تأهيل اللاعبين نفسيا".