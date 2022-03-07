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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الرابع

صدى البلد

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 200 ألف حالة، لليوم الرابع على التوالي، بسبب استمرار تفشي متحور "أوميكرون".


ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 210 آلاف و716 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 ملايين و666 ألفا و977 إصابة.


ووصلت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في كوريا الجنوبية إلى 9096 حالة وفاة، بزيادة قدرها 131 وفاة عن اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى في حالة حرجة إلى 955 مريضا، بزيادة قدرها 70 مريضا عن اليوم السابق.

اوميكرون فيروس كورونا وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية

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