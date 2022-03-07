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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

بروتوكول تعاون لتدريب الشباب على تكنولوجيات المعلومات بأسيوط

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

وقعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع المجمع التكنولوجي المتكامل ، وذلك فى مقر المجمع بأسيوط ، ويهدف البروتوكول الى تدريب الشباب على مجالات تكنولوجيات المعلومات، والكهرباء، والميكانيكا ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بالاهتمام بملف التدريب وإعطاءه الأولوية الأولى،  لما له من أهمية بالغة في تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم للدخول في سوق العمل.

وقع البروتوكول حازم حسن مدير المديرية ، وأحمد سعد علي مدير المجمع بأسيوط .

وقال مدير المديرية : إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين المديرية والمؤسسات التعليمية الرائدة فى نظم التعليم الفني، وتنفيذاً لسياسة وزارة القوى العاملة فى توفير فرص التدريب المهني وفرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

واتفق الطرفان على  تنفيذ عدد من الدورات التدريبية مقدمة من المديرية مجاناً للشباب من الذكور والإناث من أبناء المحافظة داخل المجمع التكنولوجي، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من حيث المدة التدريبية ونوع البرنامج ، والقواعد المنظمة للتدريب الموضوعة من قبل وزارة القوى العاملة .

ونص البروتوكول على أن تقوم مديرية القوى العاملة بالإشراف الفني والإداري على الدورات التدريبية ، ومنح المتدربين شهادات إتمام التدريب معتمدة بعد ختام التدريب، فضلاً عن توفير المواد الخام اللازمة للتدريب، وصرف البدل النقدي للمتدربين .

كما يلتزم المجمع التكنولوجي ، وفقاً لهذا البروتوكول بتنفيذ الدورات التدريبية ، مع إعداد الورش التدريبية بأحدث الأساليب ، وتوفير المتدربين من طلاب المجمع ، مع الحفاظ على سلامة المتدربين خلال فترات التدريب .

 

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مديرية القوى العاملة أسيوط محمد سعفان وزير القوى العاملة بروتوكول تعاون تدريب الشباب تكنولوجيات المعلومات والكهرباء والميكانيكا

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