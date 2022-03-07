لا يصدق.. دب يساعد روسيين في التدريبات القتالية| فيديو

أثار مقطع فيديو قصير، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب قيام دب مفترس بمساعدة رجلين روسيين أثناء تدريباتهما القتالية في العراء بشكل مذهل يدعو للاطمئنان رغم أنه حيوان مفترس.

وكان الرجلان الروسيان يؤديان بعض التدريبات الرياضية في الغابة، وفي الخلفية يظهر الدب الذي يقوم هو الآخر بمحاكاة أصدقائه بتنفيذ بعض التمارين القتالية.

وأثار الفيديو تفاعلا كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم على الفيديو: «يحب الجميع إحضار حيواناتهم الأليفة إلى تمارين الكروس فيت حتى الروس»، وأضاف آخر: «لهذا السبب يحب الأمريكيون الروس، أنتم مدهشون يا رفاق»، ومازحت ثالثة: «في روسيا مع كل اشتراك في الجيم يعطونك دب».

خاركيف تكافح لصد هجوم روسي

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، أكد مستشار الرئيس الأوكراني أن مدينة خاركيف تكافح لصد هجوم روسي وذلك ضمن محاولات دخول العاصمة كييف.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: «تعرض مناطق في شمال البلاد لقصف صاروخي روسي عنيف».

فيما أفادت وسائل إعلام، بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

و أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن محاولة القوات الروسية السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في اختراق الجبهة الشرقية باتجاه لوهانسك.

وأضافت الهيئة، أن القوات الروسية تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وكانت أكدت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما طفيفا خلال الاسبوع الماضي في أوكرانيا.