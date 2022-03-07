عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يصدق.. دب يساعد روسيين في التدريبات القتالية| فيديو

لا يصدق.. دب يساعد
لا يصدق.. دب يساعد روسيان في التدريبات القتالية

أثار مقطع فيديو قصير، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بسبب قيام دب مفترس بمساعدة رجلين روسيين أثناء تدريباتهما القتالية في العراء بشكل مذهل يدعو للاطمئنان رغم أنه حيوان مفترس.  

وكان الرجلان الروسيان يؤديان بعض التدريبات الرياضية في الغابة، وفي الخلفية يظهر الدب الذي يقوم هو الآخر بمحاكاة أصدقائه بتنفيذ بعض التمارين القتالية. 

وأثار الفيديو تفاعلا كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم على الفيديو: «يحب الجميع إحضار حيواناتهم الأليفة إلى تمارين الكروس فيت حتى الروس»، وأضاف آخر: «لهذا السبب يحب الأمريكيون الروس، أنتم مدهشون يا رفاق»، ومازحت ثالثة: «في روسيا مع كل اشتراك في الجيم يعطونك دب». 

خاركيف تكافح لصد هجوم روسي

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، أكد مستشار الرئيس الأوكراني أن مدينة خاركيف تكافح لصد هجوم روسي وذلك ضمن محاولات دخول العاصمة كييف.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني: «تعرض مناطق في شمال البلاد لقصف صاروخي روسي عنيف».

فيما أفادت وسائل إعلام، بسماع دوي انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

و أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن محاولة القوات الروسية السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في اختراق الجبهة الشرقية باتجاه لوهانسك.

وأضافت الهيئة، أن القوات الروسية تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وكانت أكدت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما طفيفا خلال الاسبوع الماضي في أوكرانيا.

 

 

مقطع فيديو دب مفترس رجلان روسيان تدريباتهما القتالية مذهل حيواناتهم الروس روسيا حيوان مفترس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

أبوجبل يعترف للزمالك بالتوقيع للنصر السعودى: "انتوا السبب"

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

ترشيحاتنا

9 جنيهات زيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 7 مارس 2022

بعد ضبط 12 طن دقيق..الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع

مستشار الرئيس : الوضع الوبائي في مصر تحسن ..فيديو

أفضل دعاء للتوفيق في الصباح .. أذكار وأدعية من السنة النبوية

وزير الري: إنشاء 6 آبار و7 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

وزير التعليم يكشف سر اختفاء تريند شكاوى رابعة إبتدائي في الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

رئيس الأركان يشهد البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان

فيديو

عطاء وخلود.. القوات المسلحة تستعرض بطولات وتضحيات الشهداء والمصابين بمناسبة يوم الشهيد

مدير جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة توفر كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أبناؤها يطلبون الدعاء لها .. وعكة صحية مفاجئة تصيب غادة عادل

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ