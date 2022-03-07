عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر فبراير المنقضي في  بطولة البريميرليج.

 

وتواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للتنافس على الفوز بالجائزة بعدما قاد فريقه لتأمين مركزه الثاني في جدول الترتيب.

 

ولعب محمد صلاح مع ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، مسجلًا 3 أهداف، إضافة لصناعته هدف وحيد.

 

وتواجد أيضًا في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، الثنائي سون هيونج مين وهاري كين مهاجمي فريق توتنهام، وجارود بوين وكريج داوسون لاعبي فريق وست هام يونايتد، إضافة لشي أدامز مهاجم فريق ساوثهامبتون.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول صلاح البريميرليج رابطة اللاعبين المحترفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

إيرفلوت الروسية توقف رحلاتها الجوية إلى القاهرة حتى 30 أبريل القادم

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

بـ37 جنيها .. أسعار الدواجن وبيض المائدة في الأسواق اليوم.. بث مباشر

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

موضوعات متعلقة

قبل الصدام مع ريال مدريد..باريس سان جيرمان يخسر أمام نيس بالدوري الفرنسي

كريستيانو رونالدو خارج قائمة يونايتد لمواجهة سيتي في ديربي مانشستر

ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس في الدوري الفرنسي

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

محمد صلاح أهدر فرصتين..ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. ماني يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك وست هام

مصطفى محمد بديلا|أحمد حسن كوكا يقود قونيا سبور للفوز على جالاتا سراي

بعد الرحيل عن الزمالك.. كارتيرون يوقع على عقد تدريب نادي الاتفاق السعودي

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن مؤتمر آبل غدا والمنتجات التى سيتم إطلاقها

BMW تعلن عن استثمارات توسعية بـ200 مليون دولار في ساوث كارولينا

بعد إغلاق وتشميع 3معامل.. تعرف على عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

خوفا من روسيا.. لاتفيا تطالب واشنطن بالنشر الدائم للقوات الأمريكية على أراضيها

هل الصيام في شعبان حرام ؟.. الإفتاء: جائز ومستحب في النصف الأول

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها دعم الفلسطينيين عبر إعادة إعمار غزة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

فيديو

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

أخدت 9 غرز.. تفاصيل إصابة ليلى علوي بـ قطع في اليد

طبيعة مرض غادة عادل وماذا فعل طليقها مجدي الهواري "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ