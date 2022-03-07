محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر فبراير المنقضي في بطولة البريميرليج.

وتواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول، على رأس قائمة المرشحين للتنافس على الفوز بالجائزة بعدما قاد فريقه لتأمين مركزه الثاني في جدول الترتيب.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، مسجلًا 3 أهداف، إضافة لصناعته هدف وحيد.

وتواجد أيضًا في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، الثنائي سون هيونج مين وهاري كين مهاجمي فريق توتنهام، وجارود بوين وكريج داوسون لاعبي فريق وست هام يونايتد، إضافة لشي أدامز مهاجم فريق ساوثهامبتون.