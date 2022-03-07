النشرة الدينية .. الأزهر يطلق نداء عالميا لتبني ثقافة السلام.. والإفتاء توضح حكم النوم في نهار رمضان

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
لماذا لم يُجعل الطلاق في يد المرأة ؟ .. علي جمعة يجيب
حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر والأقدام.. الإفتاء تجيب
رواق الأزهر يطلق نداء عالميا لتبني ثقافة السلام بديلا عن الحروب
ما هو أفضل ذكر لله في الأوقات المخصوصة؟.. داعية يجيب
هل يجوز النوم في نهار رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب
هل هناك علاقة بين الجنابة وصحة الصيام ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ما هي أحب الأعمال إلى الله وما أنواعها؟ .. داعية يجيب