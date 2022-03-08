غدًا.. عرض الفيلم الوثائقي "حلم الملح" في سينما الحضارة بالأوبرا

يُعرض الفيلم الوثائقي "حلم الملح" للمخرجة مروة كامل، بسينما الحضارة بدار الأوبرا، غدا الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ملتقى سينماتيكس للأفلام.

يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية بالملتقى، ضمن 8 أفلام لمخرجين شباب، من بينها "بيوت عتيقة" و"وادي الحيتان" و"حواديت يهود مصر" و"رفات" و"روح الصحراء" و"كيمت" و"قماستيكا".

حظي فيلم "حلم الملح" بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، من أبرزها المهرجان العربي لسينما التراث الدولي بالشارقة، وفاز بالجائزة الذهبية الأولى من المهرجان، كما حصل على جائزة مصنع الفيلم القصير الذي أقيم برومانيا.



"حلم الملح" فيلم قصير يوثق من خلال أحداثه صناعة منحوتات الملح في واحة سيوة، حيث يُعد الملح -ويطلق عليه "الذهب الأبيض"- من الكنوز الهامة هناك، حيث ارتبط بشكل وثيق بتراث الواحة، والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.



ويهدف ملتقى "سينماتيكس" إلى دعم المواهب الواعدة من صانعي الأفلام، وتشجيع الحوار السينمائي بين الثقافات المختلفة، من خلال عرض أفلام الشباب لتشجيعهم على ظهور أفلامهم للنور، وتضم لجنة تحكيم المهرجان لدكتورة تماضر نجيب رئيسا وهي أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للسينما، وعضوية كل من الفنانة هند عاكف والمخرج والمنتج الفني أسامة غريب.