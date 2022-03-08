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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يحيل عدد من المختصين بالوحدة المحلية بشما للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية


أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالوحدة المحلية بشما التابعة لمركز أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها.

 وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون ، مما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام  .


حيث تبين من خلال تقرير المديرية المالية علي أعمال الوحدة المحلية بقرية شما قيام مسئول الخزينة بناءً علي تعليمات رئيس الوحدة بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين تحت بند " رسم معاينة " وإعطائهم إيصالات أقل من القيمة المدفوعة ، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية إضافية من المواطنين تحت بند " رسوم تصالح " بدون إيصالات أو أية أوراق رسمية وبدون رضا المواطنين.

 وذلك ضمن إجراءات ملف التصالح علي مخالفات البناء ، كما تبين من خلال التفتيش استخراج عدة إيصالات لبعض المواطنين تحت مسميات أخرى عقب اعترض عدد من المواطنين بدفع تلك المبالغ دون إعطائهم إيصالات رسمية تفيد بذلك ، حيث بلغ ما أمكن حصره حتى الآن (237) ألف جنيه  وهذا ما يشير إلى وجود شبهة تربح من الوظيفة بالمخالفة للقوانين واللوائح وما لا يتفق مع احترام الواجب الوظيفي .


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.

النيابة الإدارية محافظة المنوفية المنوفية إحالة اخبار المحافظات

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