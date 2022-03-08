آداب الفيوم تنظم ورشة عمل حول كيفية استخلاص الأبحاث من الرسائل العلمية

نظم قطاع الدراسات العليا بالكلية، ورشة عمل حول كيفية استخلاص بحث علمي من الرسائل العلمية برعاية أ.د ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وأ.د أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.

يأتي ذلك بحضور أ.د طارق عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا.

وحاضر خلال الورشة، د. أحمد يونس صالح، المدرس بقسم الجغرافيا بالكلية، وذلك اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وصرح أ.د طارق عبد الوهاب، بأن الورشة تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لقطاع الدراسات العليا بالكلية، وتهدف إلى تعليم الباحثين والطلاب كيفية استخلاص البحوث من الرسائل العلمية لتكون صالحة للنشر العلمي.

وأوضح أن طلاب الدراسات العليا والباحثين لا بد أن يتحلوا بالصبر على طلب العلم والمثابرة والأمانة العلمية والتمتع بالعقلية الناقدة، وأن تظهر شخصية الباحث من خلال تحليلاته وإضافاته العلمية المميزة.

وتحدث د. أحمد يونس خلال الورشة عن الفارق بين الرسالة العلمية والبحث؛ حيث أوضح أن الرسالة تتناول دارسة قضية معينة بشكل موسع، فيما تتركز مهمة البحث في شرح الرسالة بشكل موجز، كما أكد أهمية كتابة ملخص البحث بشكل مميز في حالة النشر الدولي، وشدد على ضرورة اختبار البحث بدقة، مشيرًا إلى أن تحكيم الرسائل العلمية يتم بشكل علني، فيما يتم تحكيم البحوث بشكل غير معلن.

كما دعا الباحثين إلى ضرورة الاهتمام بالنشر العلمي؛ حيث يتميز الباحث عن غيره بجودة الأبحاث المنشورة دوليًا وذات معدلات تأثير عال.

وحول اختيار البحث الصالح للنشر أوضح يونس أنه يمكن اختيار فصل من الرسالة أو مستخلص منها بشكل عام، أو حتى تحليل للدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة بموضوع البحث، وأن يكون عنوان البحث محددًا وواضحًا، وأن يكون خاليًا من الأخطاء اللغوية المبتذلة، وسلامة الصياغة، وأن تكون التوصيات والنتائج مركزة وقابلة للتطبيق، وأن يوثق الباحث ما كتبه بشكل دقيق.

وعقب نهاية الورشة ناقش تساؤلات الباحثين، كما قام د. طارق عبد الوهاب بتكريم د. أحمد يونس، تقديرًا لجهوده المتميزة.

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