روسيا: إيقاف نورد ستريم 2 سبب الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة بأوروبا

فرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات الجديدة ضد موسكو، رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، أوقفت ألمانيا التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2.

وقالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، “تسبب وقف مشروع نورد ستريم 2، إلي ارتفاع هائل في أسعار الطاقة في السوق الأوروبية”.

وأشارت إلى أن تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2، كان سيخدم مصالح كل من روسيا وأوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلة وكالة بلومبرج للأنباء، بأن الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن الولايات المتحدة مستعدة بالفعل لحظر واردات النفط الروسي.

كانت الولايات المتحدة تناقش هذه القضية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستورد كميات ضخمة من منتجات الطاقة الروسية، لكن بعض الدول الأعضاء مترددة في اتخاذ هذه الخطوة.

وحسب “رويترز” فأنه من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة ضد روسيا اليوم الثلاثاء.