وسط أزمة الطاقة العالمية.. مصر تكتفي ذاتياً من الغاز وتصدر ..فيديو

عرضت قناه " اكسترا نيوز " تقرير عن أزمة الطاقة العالمية واكد التقرير أن مصر تكتفي ذاتياً من الغاز وتصدر .

واضاف التقرير أن مصر مرت بـ 7 سنوات تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية متحملين معنا مسئولية بناء الدولة وصمودها في مواجهة تحديات لا تتوقف بالإضافة إلي أزمات داخلية طاحنة .

واوضح التقرير أن اليوم يشهد المصريين بقلوب واثقة ومطمئنة ما يحدث في العالم من أزمات غادرة وصادمة في ظل ازمه طاقة عالمية عاصفة تخطو مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وها بعد أن كانت مصر مستوردة للطاقة بكل أنواعها بين أعوام 2011_2015 .

وتابع التقرير أن مصر تحولت إلي دولة مكتفية ذاتيا من الغاز الطبيعي بل ولديها فائض للتنمية والتصدير .