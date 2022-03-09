يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9 – 3 – 2022 في البنك الأهلي المصري الأسعار الآتية:

أسعار شراء العملات الأجنبية في البنك الأهلي



سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

وسجل اليورو للشراء 16.9694 جنيه، والبيع 17.1944 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 20.4618 جنيه، والبيع 20.6887 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1278 جنيه، والبيع 12.2998 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.2801 جنيه، والبيع 2.3096 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7226 جنيه، والبيع 1.7606 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.5585 جنيه، والبيع 1.588 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8208 جنيه، والبيع 17.0181 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5084 جنيه، والبيع 13.6537 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.3453 جنيه، والبيع 11.5658 جنيه.