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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 9-3-2022

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 9-3-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 9 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:


أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.5015 جنيه و 51.7934 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام التعاملات الثلاثاء 8 مارس

أسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم الثلاثاء 8 مارس

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم

 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و 4.2853 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3122 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2003 جنيه للبيع.

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