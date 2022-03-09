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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| برجيم سهل وسريع حولي جسمك لماكينة حرق دهون.. وأفضل الأطعمة والمكملات الغذائية لعلاج النحافة

المرأة
المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة 

برجيم سهل وسريع حولي جسمك لماكينة حرق دهون

يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون برجيم سهل وسريع يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي إليك خطة الرجيم لمدة 21 يومًا. 

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 9 مارس اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

 

حلويات لبنانية.. طريقة عمل كرات الفستق

برجيم سريع إليك خطة رجيم لثلاثة أسابيع

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-3- 2022 على الصعيدين المهنى والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاربعاء الموافق 9-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

بسبب التقلبات الجوية.. هاني الناظر يحذر من تخفيف الملابس الشتوية

حذّر الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من تخفيف الملابس الشتوية خلال هذه الفترة.

5 فوائد صحية لتناول الجوافة للحامل

فوائد صحية لتناول الجوافة لصحتك فهي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية يمكن أن توفر لك العديد من الفوائد الصحية أثناء الحمل وتحسين المناعة وتوازن ضغط الدم وتنظيم مستويات السكر إليك الفوائد الصحية لفاكهة الجوافة أثناء الحمل.

7 أفضل الأطعمة والمُكملات الغذائية لعلاج النحافة

إذا كنت تعاني من النحافة و لا تكتسبين وزناً بغض النظر عن مقدار ما تأكلينه، فأنت بالتأكيد معرض لخطر نقص الوزن. في هذه الحالة، سيتعين عليك تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية لزيادة الوزن.

موقع “صدى البلد” الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة م تابعي السوشيال ميديا دهون البطن العنيدة

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