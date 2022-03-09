نشرة المرأة| برجيم سهل وسريع حولي جسمك لماكينة حرق دهون.. وأفضل الأطعمة والمكملات الغذائية لعلاج النحافة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون برجيم سهل وسريع يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي إليك خطة الرجيم لمدة 21 يومًا.

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 9 مارس اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الاربعاء الموافق 9-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

حذّر الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، من تخفيف الملابس الشتوية خلال هذه الفترة.

فوائد صحية لتناول الجوافة لصحتك فهي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية يمكن أن توفر لك العديد من الفوائد الصحية أثناء الحمل وتحسين المناعة وتوازن ضغط الدم وتنظيم مستويات السكر إليك الفوائد الصحية لفاكهة الجوافة أثناء الحمل.

إذا كنت تعاني من النحافة و لا تكتسبين وزناً بغض النظر عن مقدار ما تأكلينه، فأنت بالتأكيد معرض لخطر نقص الوزن. في هذه الحالة، سيتعين عليك تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية لزيادة الوزن.