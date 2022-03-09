عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برجيم سهل وسريع حولي جسمك لماكينة حرق دهون

رجيم
رجيم

يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون برجيم سهل وسريع يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي إليك خطة الرجيم لمدة 21 يومًا. 

الأسبوع الأول 

الإفطار ..كوب من الشاى باللبن +3 قطع بسكويت ديجستيف
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بعد ساعة ..ثمرة فاكهة
الغداء ..3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
طبق شوفان بالعسل
بعد الغداء ..كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة
بعد العشاء ..كوب من المريمارية أو القرفة

txt

في 21 يوما أسرع رجيم لنحت القوام ونسف الكرش

txt

برجيم سريع إليك خطة رجيم لثلاثة أسابيع

الأسبوع الثاني 

الإفطار 6 صباحا
 

بيضة مسلوقة + توست سن + فول بالليمون

أو شريحتان جبن قريش أو نستو لايت+توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم أو قهوة بلبن خالى الدسم 
 

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق من الشوفان
 

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا 
 

2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز 

أو 

شريحتان من كبد المشوى أو اللحم المشوى +3 ملاعق مكرونة +طبق سلاطة صغير

سناك بعد الغداء ب3 ساعات 

مشروب جنزبيل والمريمارية أو مشروب كمون

الأسبوع الثالث
 

الإفطار:

(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاي أخضر بدون سكر.

الغداء :

1/4 دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو(1) سمكة مشوية 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

العشاء :

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي. 

دهون البطن رجيم رجيم سهل رجيم سهل وسريع خطة الرجيم الأسبوع الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بعد تحذير الحكومة.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

من الصعب الوثوق بالمحتل.. أوكرانيا تعلق على إعلان روسيا وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة |في 21 يوما أسرع رجيم لنحت القوام و تطوير اختبار قادر على اكتشاف الاضطرابات الوراثية النادرة

رجيم سحري يفقد الشخص 30 كيلو في 12 أسبوعا

ترشيحاتنا

بعد حرمان الأم 11 عامًا.. ولادة توأم في الشهر الرابع ببريطانيا|شاهد

مركبة فضاء صينية ترصد أمور غريبة على سطح القمر

أشرف قاسم: رمضان صبحي تأثر بهتافات الأهلي.. وأفشة الأفضل أمام بيراميدز

فيتش: روسيا على وشك التخلف عن سداد مستحقات ديونها

صلاة واحدة تكفيك ما أهمك طوال النهار.. لا تتركها أبدًا

احتمالية تكثيف الهجوم على أوكرانيا .. CIA: بوتين غاضب ويعاني العزلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

فيديو

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ