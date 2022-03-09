برجيم سهل وسريع حولي جسمك لماكينة حرق دهون

يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون برجيم سهل وسريع يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي إليك خطة الرجيم لمدة 21 يومًا.

الأسبوع الأول

الإفطار ..كوب من الشاى باللبن +3 قطع بسكويت ديجستيف

أو

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..ثمرة فاكهة

الغداء ..3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء

أو

ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

طبق شوفان بالعسل

بعد الغداء ..كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..ثمرة فاكهة + كوب زبادى

ثمرة فاكهة

بعد العشاء ..كوب من المريمارية أو القرفة

الأسبوع الثاني

الإفطار 6 صباحا



بيضة مسلوقة + توست سن + فول بالليمون

أو شريحتان جبن قريش أو نستو لايت+توست سن +كوب شاي بلبن خالي الدسم أو قهوة بلبن خالى الدسم



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

طبق من الشوفان



الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا



2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز

أو

شريحتان من كبد المشوى أو اللحم المشوى +3 ملاعق مكرونة +طبق سلاطة صغير

سناك بعد الغداء ب3 ساعات

مشروب جنزبيل والمريمارية أو مشروب كمون

الأسبوع الثالث



الإفطار:

(8 صباحا) رغيف خبز + شريحة جبن قريش + كوب شاي أخضر بدون سكر.

الغداء :

1/4 دجاجة + خضار سوتيه + 3م أرز (2) شريحة لحم + سلاطة + 5 ملاعق أرز.أو(1) سمكة مشوية 300جم + سلاطة + رغيف سن (2) علبة تونة مصفاة + سلاطة + رغيف سن.

العشاء :

كوب عصير فاكهة بدون سكر أو كوب زبادي.