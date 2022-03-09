أشرف قاسم: رمضان صبحي تأثر بهتافات الأهلي.. وأفشة الأفضل أمام بيراميدز

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، إن الأهلي قدم مباراة رائعة أمام بيراميدز، مشيرا إلى أن بيتسو موسيماني أدار اللقاء على مراحل منذ بدايتها.

وأضاف أشرف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد مجدي أفشة الأفضل في مباراة الأهلي وبيراميدز، وإيهاب جلال تأخر في التغييرات".

وتابع: "أداء رمضان صبحي تأثر بهتافات جماهير الأهلي ضده منذ بداية المباراة".

كما أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية لمدة عامين.

وجاء بيان الأهلي كالآتي :

انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمةً للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.