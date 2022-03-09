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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 - 6 شعبان 1443 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق  9 مارس 2022، 6 شعبان 1443 هجرية.

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مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 4:46 صباحًا
أذان الظهر 12:06 مساءً
أذان العصر 3:28  مساءً
أذان المغرب 5:59  مساءً
أذان العشاء 7:16 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد  صلاة الفجر 4:51 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:11 مساءً
موعد أذان العصر 3:33 مساءً
موعد أذان المغرب 6:04 مساءً
موعد أذان العشاء 7:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:42 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 مساءً
موعد  أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 5:55 مساءً
موعد أذان العشاء 7:13 مساءً   

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:35 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:53 صباحاً
موعد أذان العصر 3:16  مساءً
موعد أذان المغرب 5:48 مساءً
موعد أذان العشاء 7:03 مساءً     

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:18 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:35 مساءً
موعد أذان العصر 3:58 مساءً
موعد أذان المغرب 6:31 مساءً
موعد أذان العشاء 7:44 مساءً

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