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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تنشر صواريخ باتريوت في بولندا

أمريكا تنشر صواريخ
أمريكا تنشر صواريخ باتريوت في بولندا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستعيد نشر بطاريتي صواريخ باتريوت في بولندا بشكل استباقي "لمواجهة أي تهديد محتمل للقوات الأمريكية وقوات الحلفاء وأراضي الناتو".

وقال ممثل القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم) آدم ميللر: "بتوجيهات من قبل وزير الدفاع وبدعوة من حلفائنا البولنديين، أمر قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، الجنرال والترز، بإعادة نشر بطاريتين من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في بولندا".

وأوضح أنه تم اتخاذ هذه الخطوة "بشكل استباقي من أجل مواجهة أي تهديدات محتملة قد تتعرض لها الولايات المتحدة والقوات المتحالفة وأراضي الناتو".

وأشار إلى أن "هذا إجراء دفاعي حكيم يعزز التزامنا بالمادة الخامسة (من ميثاق الناتو) ولا يهدف بأي حال من الأحوال إلى دعم أي عمليات هجومية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رفضت في وقت سابق، مقترحاً تقدمت به بولندا بوضع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" تحت تصرف الولايات المتحدة في قاعدة بألمانيا استجابة لدعوة أوكرانيا للحصول على طائرات مقاتلة، قائلة إنه اقتراح "لا يمكن الدفاع عنه".

واستبعد مسئولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، احتمال قيام أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

بولندا أمريكا الولايات المتحدة صواريخ باتريوت منظومة باتريوت روسيا أوكرانيا الناتو

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