بكاميرا 108 ميجابكسل.. هواوي تطلق هاتفا اقتصاديا بقدرات رائدة

كشفت شركة هواوي Huawei، بهدوء عن هاتفها الذكي الأحدث Nova 9 SE، ويدعم الإصدار الجديد كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وهو أول هاتف متوسط الفئة يحصل على كاميرا بهذه الدقة، ويعتبر أيضا أحدث طرازات سلسلة نوفا أكثر هواتف الشركة الصينية شعبية.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة هواوي بهدوء عن هاتف Huawei Nova 9 SE، على الموقع الماليزي للشركة، وهو يتميز بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بكسل، يأتي الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف مغطى بطبقة حماية من الزجاج.

مميزات هاتف هواوي Nova 9 SE



ويتمتع هاتف هواوي Nova 9 SE، بمجموعة 5 كاميرات، تضم كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، وتتميز إعدادات الكاميرا بدعم خاصية الوضع الليلي الفائقSuper Night Mode الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها في واحدة.

هاتف هواوي Nova 9 SE

ويعمل هاتف هواوي Nova 9 SE، بواجهة المستخدم EMUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، بدون خدمات جوجل مع متجر Huawei AppGallery.

ونظرا لأن هواوي تعتزم إطلاق الهاتف في ماليزيا يوم 11 مارس القادم، فمن المتوقع أن يعمل Nova 9 SE بمعالج كوالكوم Snapdragon 680، ويدعم اتصال 4G و Wi-Fi 5 (ac).

ويحتوي هاتف هواوي Nova 9 SE، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويتمتع الهاتف بميزات مناسبة لتوفير الطاقة، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويتوفر هاتف Huawei nova 9 SE، للحجز المسبق على موقع هواوي الرسمي بماليزيا في 3 ألوان مميزة هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، ولم تكشف الشركة عن السعر الذي سينطلق به الهاتف إلى الأسواق حتي الآن.

