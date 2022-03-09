عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. هواوي تطلق هاتفا اقتصاديا بقدرات رائدة

هاتف هواوي Nova 9
هاتف هواوي Nova 9 SE

كشفت شركة هواوي Huawei، بهدوء عن هاتفها الذكي الأحدث Nova 9 SE، ويدعم الإصدار الجديد كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وهو أول هاتف متوسط الفئة يحصل على كاميرا بهذه الدقة، ويعتبر أيضا أحدث طرازات سلسلة نوفا أكثر هواتف الشركة الصينية شعبية.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة هواوي بهدوء عن هاتف Huawei Nova 9 SE، على الموقع الماليزي للشركة، وهو يتميز بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بكسل، يأتي الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف مغطى بطبقة حماية من الزجاج.

 

بمواصفات قياسية وأفضل سعر.. هواوي P50 Pocket القابل للطي ينافس هواتف سامسونج

قاتل هاتف سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Mate X2 القابل للطي

 

مميزات هاتف هواوي Nova 9 SE


ويتمتع هاتف هواوي Nova 9 SE، بمجموعة 5 كاميرات، تضم كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، وتتميز إعدادات الكاميرا بدعم خاصية  الوضع الليلي الفائقSuper Night Mode الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها في واحدة.

Huawei nova 9 SE highlights
هاتف هواوي Nova 9 SE

ويعمل هاتف هواوي Nova 9 SE، بواجهة المستخدم EMUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، بدون خدمات جوجل مع متجر Huawei AppGallery.

ونظرا لأن هواوي تعتزم إطلاق الهاتف في ماليزيا يوم 11 مارس القادم، فمن المتوقع أن يعمل Nova 9 SE بمعالج كوالكوم Snapdragon 680، ويدعم اتصال 4G و Wi-Fi 5 (ac).

ويحتوي هاتف هواوي Nova 9 SE، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C،  ويتمتع الهاتف بميزات مناسبة لتوفير الطاقة، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ويتوفر هاتف Huawei nova 9 SE، للحجز المسبق على موقع هواوي الرسمي بماليزيا في 3 ألوان مميزة هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، ولم تكشف الشركة عن السعر الذي سينطلق به الهاتف إلى الأسواق حتي الآن.
 

هواوي Nova 9 SE سلسلة نوفا Computers Consumer Electronics Games Leisure Internet Telecom

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلع أساسية بـ "السعر القديم".. خطة الحكومة لإغراق السوق قبل رمضان

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بعد تحذير الحكومة.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 19 شهرا

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

موضوعات متعلقة

تسريب 190 جيجابايت من البيانات السرية لـ سامسونج.. تفاصيل

4 خطوات.. كيف تخفي رقم هاتفك في تطبيق تيليجرام؟

سعر ومواصفات أوبو فايند اكس 5 برو.. هاتف أنيق بتقنيات غير مسبوقة

تسريبات مصورة لـ هاتف أندرويد مميز من ون بلس

ترشيحاتنا

سمير كمونة: فيريرا أفضل من موسيماني.. وجوزيه «فشل» خارج الأهلي

روسيا تكشف وثائق تثبت استعداد أوكرانيا للهجوم على دونباس في مارس.. صور

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول إنشاء كوبري للسيارات على النيل بالدقهلية

شاب مصري ينقذ طفلين يمنيين بـ أوكرانيا.. ووزيرة الهجرة توجه رسالة له

بحضور السيسي.. ندوة تثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد

النفط يواصل ارتفاعه بعد الحظر الأمريكي للواردات الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

طريقة عمل الفراخ ناجتس بوصفات متنوعة وبأشكال شهية للأطفال

فيديو

توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة ..خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان

أعراض كورونا الخفيفة تدمر عضوًا حيويًا في الجسم.. تعرف عليه |فيديو جراف

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ