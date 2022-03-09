سايب أرض كلها خير.. فيلم تسجيلى مؤثر لـ الفنان سيد رجب عن يوم الشهيد

أذاعت احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمشاركة الفنان سيد رجب وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بكلمات مؤثرة عن عطاء الشهداء ومنزلتهم العظيمة .

وقد عرضت الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة فيلما تسجيليا عن تضحيات الشهداء العظيمة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن .



يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وفي سياق متصل، تحتفل مصر اليوم 9 مارس من كل عام، بذكرى يوم الشهيد، تخليدًا لذكرى شهدائها الأبرار، وتخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وفي يوم الشهيد المصري، نسلط الضوء على أهم وأبرز رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم.

عبدالمنعم رياض

أول قائد عسكري مصري، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ويعتبر واحدًا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين.

وشارك عبدالمنعم رياض في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، كما أنه أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف.

توفي رئيس أركان حرب يوم 8 مارس، عن عمر يناهز الخمسين عاما، حينها أراد أن يتواجد بنفسه بين أبنائه في الجبهة، ليراقب عن قرب نتائج المعركة، فتقدم لزيارة أكثر المواقع تقدمًا، ولكن فجأة انهالت نيران القوات الإسرائيلية على الجبهة، وتحديدًا المكان الذى كان يقف فيه وسط الجنود، وانفجرت إحدى دانات المدفعية بالقرب من الحفرة وتوفي متأثرًا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

وقد نعاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.