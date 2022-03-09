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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم طفيف في المحادثات مع أوكرانيا.. روسيا: لا نحاول إسقاط حكومة كييف

تقدم طفيف في المحادثات
تقدم طفيف في المحادثات مع أوكرانيا

كشفت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تقدم طفيف في المحادثات مع أوكرانيا.

وقد توجه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى تركيا للقاء نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، لعقد مباحثات حول الأزمة المتفاقمة في أوكرانيا. وقد اتفق وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني على الاجتماع في منتدى في جنوب تركيا، غدا الخميس، في أول محادثات محتملة بين كبار الدبلوماسيين منذ أن شنت روسيا غزوها على أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تحاول إسقاط الحكومة في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا إلى أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال المفاوضات، مشيرة إلى أن  هدف العملية العسكرية نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية.

وتابعت قائلة إن متطرفون من الشرق الأوسط والغرب يقاتلون مع الجيش الأوكراني ويستخدمون أساليب داعش.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو تقوم بكل ما في وسعنا لضمان عبور اللاجئين، لافتة إلى أن أكثر من 140 ألف لاجئ عبروا إلى الاراضي الروسية.

وذكرت الخارجية الروسية أن المنشآت النووية في أوكرانيا تعمل بانتظام، كما دعت واشنطن لشرح البرامج البيولوجية في أوكرانيا.
 

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