الفريق أسامة ربيع يحيي أطقم الكراكات المشاركة بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

خلال متابعته إنجازات المشروع

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، موقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز.

بدأت الجولة التفقدية بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة ، حيث اطمأن رئيس الهيئة على معدلات الإنجاز التي بلغت ١٥% من حجم الأعمال المستهدفة بإجمالي كميات تكريك قدرها ٩,٥ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

ثم تابع رئيس الهيئة أعمال التكريك بموقع مشروع التوسعة والتعميق من الكم ١٣٢ إلى الكم ١٦٢ ترقيم قناة والتي بلغت ٣,٥ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

كما تعرف على مستجدات الأعمال الهندسية والمدنية في محيط مشروع التوسعة والتعميق حيث تجاوزت نسبة إنجاز تكسيات القناة حوالي ٤٠%، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت ٩٠%.

وحرص الفريق ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في المشروع بشقيه حيث تشارك ثلاثة كراكات تابعة للهيئة في مشروع التوسعة والتعميق تشمل كل من الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي والكراكة الصديق، فيما تشارك الكراكتين الحمرا والمرفأ التابعتان لشركة التحدي في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات الصغرى، ومن المقرر زيادة عدد الكراكات العاملة بالمشروع خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المخطط تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من المشروع دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة.

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