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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادر: السير عكس الاتجاه سبب انقلاب ميكروباص بترعة الإسماعيلية

انقلاب ميكروباص بترعة
انقلاب ميكروباص بترعة الإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإسماعيلية بطريق بورسعيد، أمام معسكر عز الدين.

الصور الأولى لحادث إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإسماعيلية

وحصل صدي البلد على الصور الأولي للحادث.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإسماعيلية

من جانبها كشفت مصادر رسمية، أن سبب وقوع الحادث، هو سير حافلتين متقابلتين فى نفس الاتجاه، وانفجار إطار النقل، وفي لحظة محاولة سائق الميكروباص ليتفاداه قفز فى المياه بالميكروباص.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا بإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

علي الفور وجه مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

كما انتقلت الاجهزة المعنية الي موقع الحادث، وتم انتشال الميكروباص والمصابين.
وجري نقل المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات الأولية.

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