ترشيد الاستهلاك ودعم الاقتصاد.. رجال الأعمال يضعون روشتة مواجهة ارتفاع الأسعار

قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية سوف تعد ورقة عمل بأهم التوصيات والمطالبات التي يحتاجها مجتمع الأعمال حاليا للحد والتقليل من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح “المنزلاوي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السوق المصرية بدأت بالتأثر بالفعل بتداعيات الحرب، حيث زادت أسعار السلع سواء المنتجات النهائية أو الخامات ومكونات الإنتاج، خاصة في ظل تراجع الواردات من روسيا وأوكرانيا، منوها بوجود مشاكل ايضا في التصدير إلى روسيا.

وأكد المنزلاوي على وقوف رجال الأعمال بجانب الحكومة المصرية في موقفها السياسي الحكيم من الأوضاع السياسية العالمية، ويقدرون تماما صعوبة الموقف وحساسيته، مطالبا بضرورة تجاوب الحكومة مع معطيات الوضع الحالي، ومتطلبات رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة اتجاه المستهلك لترشيد استهلاكه للحفاظ على استمرارية الحركة داخل السوق المحلي، وتجنب حدوث الفساد، خاصة أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية تمتد لخارج حدودها، مناشدا رجال الأعمال بضرورة زيادة أعمال الخير خلال المرحلة المقبلة، والاهتمام بمسؤولياتهم المجتمعية وزيادة لاحتواء الوضع المستقبلي.

وطالب المنزلاوي الحكومة تمديد مبادرات البنك المركزي التي أطلقها خلال جائحة كورونا لدعم الاقتصاد، نظرا لأن الوضع الحالي مازال في أمس الحاجة لتلك التيسيرات لأن الحرب آثارها ستفوق الآثار السلبية التي فجرتها الجائحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة مع لجان السياحة والطيران، والاستيراد، والتصدير، والجمارك" بجمعية رجال الاعمال المصريين لمناقشة التداعيات المتوقعة للحرب الروسية الأوكرانية اليوم

ومن جانبة قال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الدكتور فاروق ناصر إن قطاع السياحة من اكثر القطاعات التى تضررت خلال الفترة الماضية بدء من جائحة كورونا عام 2019 وحتى الحرب الروسية الأوكرانية الآن .

وأشار إلى أنه بالرغم من أن هذا القطاع يمثل نحو 29% من حجم الناتج القومي الإجمالي إلا أنه لم يجد الاهتمام الكافي من كافة الجهات الأمر الذى أثر على البنية التحتية للقطاع وخروج كثير من العاملين الى وظائف اخرى،محذرا الى أنه مع عودة السياحة سنواجه مشكلة عدم وجود عمالة مؤهلة مما سيفقدنا أسواق مهمة.

واقترح ناصر عمل مذكرة لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي لمطالبة الاتحاد الاوروبي لتحمل اعباء السياح الأوكرانين المتواجدين في مصر البالغ عددهم نحو 20 الف سائح وفقا لبرنامج الدعم الذى اعلن عنه الاتحاد الأوروبي للاجيئئن الاوكرانيين ،مشيرا إلى أن القطاع لايستطيع تحمل الأعباء والتكلفة.

وطالب ناصر بتحديد سعر الروبل كعملة رسمية للتعامل من خلال اتفاقيات التبادل السياحي، كما طالب بتفعيل التبادل السلعي وذلك لتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.

من جانبه طالب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال مصطفى النجاري بضرورة اتخاذ اجراءات وحلول سريعة على غرار ما تم اتخاذه في بداية جائحة كورونا مشيرا الى ضرورة تفعيل برنامج المساندة التصديرية لتعويض الشركات الكبيرة التى لها علاقات تجارية مع كلا من روسيا واوكرانيا والتى تضررت بشكل كبير.

وكما طالب بضرورة قبول صور المستندات في عمليات الاستيراد والتصدير بدلا من استخدام الأصول نظرا لصعوبة ارسالها مع اتخاذ بعض شركات النقل والطيران اجراءات بالحظر، كذلك طالب بضرورة سرعة تغيير شهادات البضائع التى تم اصدارها لدول معينة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وذهبت الى دول اخرى

وأكد النجاري اهمية التوسع في زراعة القمح مشيرا الى ان احتياجات مصر من القمح تصل الى 5ر14 مليون طن سنويا لافتا الى ضرورة اعادة النظر في اسعار توريد القمح المحلي لتشجيع الفلاحين على الزراعة

كما طالب النجاري باستمرار البنك المركزي في مبادرته لدعم القطاع الزراعي من خلال مساعدة الشباب في تمويل شراء الأراضي بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5% بالإضافة الى تمويل شراء الأسمدة التى شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة التوسع في زراعة القمح والذرة والأعلاف لتغطية جزء كبير من احتياجاتنا .

وطالب النجاري القطاع الخاص بضرورة الحفاظ على العمالة في هذا التوقيت الصعب لانه سيكون هناك ازمة حقيقية للفقراء ومنوها بان مصر قادرة على تجاوز الأزمات، مؤكدا أن من يقوم باستغلال الفترة الحالية لرفع الأسعار ليس تاجر بل متاجر بالأزمة والحكومة عليها دور كبير في تفعيل الرقابة.

من جانبه طالب علي عبد القادر عضو الجمعية بمد فترة السماح لسداد الاعتمادات المستندية من قبل البنوك وتقديم تسهيلات اضافية للمستوردين عند سداد قيمة البضائع