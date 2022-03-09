أسرة الشهيد محمد صلاح: كان فخر سلاح المدفعية.. وشارك في العديد من الأعمال البطولية

في التاسع من مارس من كل عام، تحي مصر ذكرى "يوم الشهيد"، وذلك اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى عام 1969، حينما ضرب أروع الأمثال في لفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

فقد توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق للجبهة، فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه وفي الصفوف الأمامية، القوات المصرية، وفي 9 مارس عام 1969، استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض ليضرب المثل في الشرف والتضحية وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.

في هذا اليوم العظيم، 9 مارس، يوم الشهيد، لا نقول أننا نتذكر شهدائنا العظام، فهم لا تغيب ذكراهم أبداً عن الوجدان، وإنما نوجه إلى أرواحهم الخالدة، تحية عميقة ملؤها العرفان والتقدير، ووراءها رغبة في أن تظل رسالة استشهادهم باقية بقاء مبدأ التضحية من أجله خلود الوطن ذاته.

وبمناسبة يوم الشهيد، كان لـ "صدى البلد" لقاءاً مع أسرة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، أحد أبطال موقعة "البرث".

ولد الشهيد النقيب محمد صلاح محمد، ، في 13 نوفمبر من عام 1987، بقرية نزلة عبد الله، بمحافظة أسيوط، وقد تخرج في الكلية الحربية عام 2007، من سلاح المدفعية، وهو متزوج، وقد قاتل ببسالة في "ملحمة البرث"، وأسقط عددا من الإرهابيين، وتوفي الشهيد في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017.

بدأ الشهيد خدمته بالقوات المسلحة في المنطقة الجنوبية العسكرية، ثم نقل إلي الجيش الثالث الميداني عام 2009، ثم نقل إلي الجيش الثاني الميداني عام 2013، ثم نقل للخدمة في سيناء عام 2015.

التحق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح بكتيبة 103 صاعقة بقيادة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، وجاءت لحظة الغدر والخيانة في الساعات الأولى من صباح يوم السابع من يوليو 2017 هاجم التكفيريين موقع تمركز البرث ودارت معركة الكرامة بين رجال القوات المسلحة البواسل والتكفيريين.

وفي ذكرى يوم الشهيد، قال أحمد صلاح، شقيق الشهيد البطل الرائد محمد صلاح، إن الشهيد كان محبوبًا من الجميع ويشهد له بحسن الخلق والتدين، وكان محباً ومخلصا للشهيد أحمد منسي، وشارك معه في العديد من المعارك ضد التكفيريين.

وأوضح شقيق الشهيد محمد صلاح، أن شقيقه شارك في العديد من المداهمات والعمليات العسكرية، والعملية "حق الشهيد 1"، و"حق الشهيد 2"، وتطهير جبل الحلال.

وأضاف أحمد صلاح شقيق الشهيد أن كل فرد في سلاح المدفعية يعرف من هو محمد صلاح، فهو فخر للمدفعية، منوها أن الشهيد قدم بطولات كثيرة حتى لحظة الاستشهاد، مؤكدا أن شقيقه كان مميزًا في سلاح المدفعية.