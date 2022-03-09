أسعار صرف العملات العربية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-3-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات اليوم، الأربعاء 9 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات العربية اليوم:
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدينار الكويتي للشراء 49.5015 جنيه و 51.7934 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 4.1825 جنيه و4.1955 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.2656 جنيه و4.2853 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و41.7484 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 39.6954 جنيه و40.8842 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطري للشراء 4.0103 جنيه و4.3122 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2003 جنيه للبيع.