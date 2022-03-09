توزيع جوائز مسابقة مواهب وقدرات بمركز مؤتمرات الأزهر .. غداً

ينظم مركز تطوير الوافدين، غدًا الخميس الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٢م، حفل توزيع جوائز الفائزين في مسابقات "مواهب وقدرات" الموسم الثاني ٢٠٢١م، تحت شعار"تنمية واستدامة" في قاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر ، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وبحضور عدد من الشخصيات من كبار قيادات الأزهر الشريف، ووزراء ، وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر ،وسفراء، وبعض الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في الـ (16)مسابقة، وجميع المشرفين والقائمين عليها.

مواهب وقدرات

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.



وجدير بالذكر فإن الحفل سيتضمن عددًا من الفقرات منها: كلمات لبعض قيادات الأزهر، والسادة أعضاء لجنة التحكيم، أو من ينوب عنهم، وفقرات فنية متنوعة منها: عرض فيلم تسجيلي عن المسابقة، وفقرة للإنشاد الديني يقوم بأدائها أحد الطلاب الموهوبين ، وفقرة شعر، كما سيقيم المركز معرضًا فنيًا لعرض الأعمال الفنية الفائزة في مسابقات "مواهب وقدرات".

وأكدت إدارة المسابقة على أنه سيتم تسليم الجوائز للفائزين أنفسهم أو من سينوب عنهم بشكل رسمي، كما أكدت على اتخاذها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وضرورة ارتداء جميع الحضور الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.