مسئول إماراتي يزور جامعة الإسكندرية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور وائل نبيل عبد السلام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، الدكتور عمار بن ناصر الملا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا، بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

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جاء ذلك خلال زيارته الى جامعة الإسكندرية، و حضر اللقاء الدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وإيمان الحوسني، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالسفارة بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين وإمكانية التعاون فى المجالات الأكاديمية المختلفة، والبحث العلمي.

كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الخبرات بين جامعة الإسكندرية ومؤسسات التعليم بالإمارات، وآليات تعزيز المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمؤتمرات التعليمية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة المنح الدراسية في المجالات الحديثة وذات الاهتمام المشترك في مجال الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والطب، والهندسة، والعلوم الانسانية، وريادة الأعمال.

كما اطلع ملحق التعليم خلال الزيارة على أحوال الطلبة الإماراتيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، وناقش سبل متابعة أداؤهم الأكاديمي، وتطوير الخدمات المقدمة لهم.