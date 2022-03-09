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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة من مفيدة شيحة ل صفاء ابو السعود على الهواء

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن عميق حبها واقدرها للفنانة صفاء ابو السعود، مؤكدة انها من السيدات المصريات صاحبة المكانة الكبيرة في قلوب الجميع.

وأضاف مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن الفنانة صفاء ابو السعود تم تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في حفل يوم المرأة العالمي.

ووجهت مفيدة شيحة، رسالة للفنانة القديرة صفاء ابو السعود، قائلة :"يا فنانة يا جميلة نتمنى وجودك معانا في برنامج الستات، وكلنا لينا ذكريات حلوة معاكي، ووجودك معانا يشرفنا ويسعدنا كثيرا". 

 

مفيدة شيحة اخبار التوك شو صفاء

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