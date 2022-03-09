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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: يجب الحديث عن عظمة منزلة الشهيد حتى يعلم الجميع مكانته

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إنه يجب الحديث عن عظمة منزلة الشهيد حتى يعلم الجميع مكانة الشهيد عند الله عز وجل، وكيف أنه يشفع في سبعين من أهله،  مضيفا أن الصحابة أدركوا أن الشهيد عظيم لحديث القرآن الكريم عنه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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وأوضح رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن من أفضل ما نمر به هو حلول مناسبتين عظيمتين فى وقت واحد، وهما شهر شعبان الفضيل ويوم الشهيد، مضيفاً أن الشهيد فخر لوطنه وأهله، ولذلك أدرك الصحابة عظمة ومكانة الشهيد ومنزلته عند الله عز وجل، ولذلك كانوا يفتخرون بأسر الشهداء، وتابع: "كل أسرة بها شهيد كانت تفتخر بذلك".

 

وتابع "عبد المعز": "من أجمل الأشياء التي تجعلك أمام مدى عظمة الشهادة هو دعاء سيدنا عمر بن الخطاب بعدما نال شرف صحبة النبى صلى الله عليه طلب دعاء ربه وهو في نهاية عمره أن يرزقه الشهادة".

رمضان عبد المعز منزلة الشهيد لعلهم يفقهون عظمة الشهادة

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