من المالديف.. شاهد شريف رمزي من أحدث ظهور

نشر الفنان شريف رمزي، صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر شريف رمزي في الصور من رحلته في المالديف، بإطلالة صيفية مما نال اعجاب متابعيه.

يذكر أن الفنان شرف رمزى علق على الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز” بطولة الفنانة منى زكى عبر تويتر .

وكتب شريف رمزى :" أنت من حقك طبعا انك تعمل رقابة ذاتية على اى حاجة فى حياتك لكن لازم رقابتك الذاتية دى متخرجش على اطار انها ذاتية ،متفرضهاش على حد ،مش من حقك ".

وأضاف شريف رمزى :": فى شروط واجبة لنقد أى عمل فنى أهمها وأولها انك تبقى شفته".