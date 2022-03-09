أطعمة مهمة لتقوية العظام .. لا تتجاهلها

سيساعدك النظام الغذائي المتوازن على بناء عظام صحية في سن مبكرة والحفاظ عليها طوال حياتك.

أنت بحاجة إلى كمية كافية من الكالسيوم للحفاظ على صحة عظامك وفيتامين د لمساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم.

يمكن أن يسبب ضعف صحة العظام حالات مثل الكساح وهشاشة العظام ويزيد من خطر كسر العظام من السقوط في وقت لاحق من الحياة.

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها لعظام صحية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن .

النظام الغذائي الجيد فقط إحدى اللبنات الأساسية لعظام صحية ، والتي تتضمن أيضًا ممارسة الرياضة وتجنب بعض عوامل الخطر لهشاشة العظام.

الكالسيوم

يحتاج البالغون إلى 700 مجم من الكالسيوم يوميًا. يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه عن طريق تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.

تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم ما يلي:

الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى

الخضار الورقية الخضراء ، مثل البروكلي والملفوف والبامية ، ولكن ليس السبانخ

فول الصويا



المشروبات النباتية (مثل مشروب الصويا) مع الكالسيوم المضاف

المكسرات

الخبز وكل ما يصنع من الدقيق المدعم

السمك حيث تأكل العظام ، مثل السردين

على الرغم من احتواء السبانخ على الكثير من الكالسيوم ، إلا أنه يحتوي أيضًا على الأوكسالات التي تقلل من امتصاص الكالسيوم ، وبالتالي فهي ليست مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

ويحصل غير النباتيين على معظم الكالسيوم من منتجات الألبان (الحليب والجبن والزبادي) ، لكن النباتيين سيحتاجون للحصول عليه من الأطعمة الأخرى.

تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم للنباتيين ما يلي:

مشروبات الصويا والأرز والشوفان المدعمة

فول الصويا

مجموعة الكالسيوم التوفو

بذور السمسم والطحينة

نبضات

الخبز البني والأبيض

الفواكه المجففة مثل الزبيب والخوخ والتين والمشمش المجفف.