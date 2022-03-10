توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 10-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 10- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بقضاء أوقات حلوة مع من حولك وتشعر بالراحة معهم.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تعمل بمزيد من التركيز وتبرز مواهبك وتوطد علاقتك بمن حولك.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. عليك أن تخطط وتراجع كل خطوة تجنبا للوقوع في أزمات.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تخفف من الضغوط، وتسمح لك بتحقيق مزيد من التقارب مع الأحباب والأصدقاء، فقط حافظ على اللباقة.

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يعدك اليوم بالاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءاالأسد

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: اليوم يطالبك الفلك بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.. ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وابتعد عن التفاخر

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب ومع من يستحق من أصدقائك.

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك، فقط انتبه لحقوقك

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك وقد تتعرض اليوم لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا وحاول أن تحدد أولوياتك وانتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: الشمس بمواجهة برجك ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك

برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ بمنزل الحب يمنحانك فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم

برج العقرب

عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على تحقيق نجاحات وأرباح، وتخطط لمستقبلك بانطلاق وجرأة

برج القوس

عاطفيا: قد تمر علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك اليوم أن تقاوم التشوش وانتبه لحقوقك واصبر.

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات رائعة، وتمنحك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبدو اليوم نشيطا ومستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك

برج الدلو

مهنيا وماليا: المريخ ببرجك يمنحك إصرارا ويقظة ويساعدك ذلك على التفكير السليم.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تراجع أقوالك مع الأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.