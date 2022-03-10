توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 10-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 10- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .
برج الحمل
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بقضاء أوقات حلوة مع من حولك وتشعر بالراحة معهم.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تعمل بمزيد من التركيز وتبرز مواهبك وتوطد علاقتك بمن حولك.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. عليك أن تخطط وتراجع كل خطوة تجنبا للوقوع في أزمات.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تخفف من الضغوط، وتسمح لك بتحقيق مزيد من التقارب مع الأحباب والأصدقاء، فقط حافظ على اللباقة.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يعدك اليوم بالاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءاالأسد
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: اليوم يطالبك الفلك بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.. ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وابتعد عن التفاخر
برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب ومع من يستحق من أصدقائك.
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك، فقط انتبه لحقوقك
برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك وقد تتعرض اليوم لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا وحاول أن تحدد أولوياتك وانتبه لحقوقك.
عاطفيا وعائليا: الشمس بمواجهة برجك ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك
برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ بمنزل الحب يمنحانك فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم
برج العقرب
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تساعدك على التأثير في الجنس الآخر.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على تحقيق نجاحات وأرباح، وتخطط لمستقبلك بانطلاق وجرأة
برج القوس
عاطفيا: قد تمر علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك اليوم أن تقاوم التشوش وانتبه لحقوقك واصبر.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات رائعة، وتمنحك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبدو اليوم نشيطا ومستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك
برج الدلو
مهنيا وماليا: المريخ ببرجك يمنحك إصرارا ويقظة ويساعدك ذلك على التفكير السليم.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تراجع أقوالك مع الأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.