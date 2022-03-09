محافظ كفر الشيخ: خفض الأسعار لـ30% لتوفير احتياجات المواطنين في رمضان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكان العنصر الأساسي فيه هو مراقبة وضبط الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية وتوافرها خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك.

وأضاف "نور الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الهدف الرئيسى لنا هو ضبط الأسعار وجودتها وضمان استمرارية السلع.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن كافة أجهزة الدولة تتشارك في مراقبة الأسواق سواء وزارة التموين ومباحث التموين والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة والمنشآت التي تتم في المنافذ الثابتة والمتحركة سواء لأجهزة الخدمة الوطنية والمناطق العسكرية أو في المنافذ التابعة لبعض السلاسل التجارية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم خفض الأسعار من 20 إلى 30 % خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياجات المواطنين في مصرطوال شهر رمضان، قائلًا: "بعض التجار بيرفعوا الأسعار للأسف قبل دخول شهر رمضان بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع عالميًا".