علي فرج ومحمد الشوربجي يتأهلان لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا للإسكواش

تأهل علي فرج نجم وادي دجله والمصنف الثاني عالميا و محمد الشوربجي نجم هيلوبوليس والمصنف الثالث عالميا لدور نصف نهائي بطولة "أوبتاسيا" لرجال الاسكواش، والماقمة في ملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن في الفترة بين 6 إلى 11 مارس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار

وكان علي فرج فاز في ربع النهائي أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0 حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9، 11-7، 11-3.



كما فاز محمد الشوربجي على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-4، 11-4.



بينما خسر مروان الشوربجي أمام منافسه نيكولاس مولر بنتيجة 3-1 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-9, 11-5, 11-6.



كما هزم مازن هشام أمام نظيره البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-7, 11-6, 4-11, 12-10.