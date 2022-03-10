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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صناعة السيارات وتفاعلها المباشر مع الحرب الروسية الأوكرانية.. تفاصيل

صدى البلد

اتخذ العديد من اللاعبين الرئيسيين في مجال صناعة السيارات العالمية إجراءات حاسمة أو تأثروا بشدة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أوقف العديد من الشركات المصنعة العالمية عمليات التسليم إلى روسيا، بينما اضطر آخرون إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا بسبب نقص قطع الغيار من الموردين المقيمين في أوكرانيا.

ومن بين الشركات المصنعة المتضررة حتى الآن Groupe Renault و BMW و Jaguar Land Rover و Stellantis و Volkswagen Group.

قطع الكثير العلاقات مع شركاء في روسيا وهي ثامن أكبر سوق للسيارات في العالم تم بيع حوالي 1.666.780 سيارة في البلاد العام الماضي أكثر من كندا أو فرنسا أو المملكة المتحدة.

من المتوقع حدوث المزيد من المشكلات الناشئة عن سلاسل التوريد المتأثرة في الأسابيع القادمة. في غضون ذلك ، التزمت شركات مثل Fordو Skodaبدعم العمال الأوكرانيين المتضررين من الحرب.

إليك ما نعرفه حتى الآن عن كيفية تأثير اندلاع الحرب على الشركات المصنعة الفردية.

 

استون مارتن

أعلنت أستون مارتن أنها ستوقف مبيعات السيارات إلى روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، يعتبر كلا البلدين سوقان صغيران للشركة البريطانية ، حيث يمثلان أقل من 1٪ من إجمالي مبيعاتها في عام 2021.

وقالت أستون مارتن في بيان لها: "بصفتها علامة تجارية عالمية تصدر المنتجات إلى كل من أوكرانيا وروسيا ، تراقب أستون مارتن عن كثب الوضع الحالي في أوكرانيا شاغلنا الأساسي هو سلامة ورفاهية شركائنا وعملائنا في كييف وعائلاتهم ، ونبقى على اتصال وثيق مع وكيلنا المحلي في هذا الوقت الصعب.

BMW

أوقفت BMW إنتاج سيارات BMW و Mini في العديد من المصانع في جميع أنحاء أوروبا، لأنه لا يمكن تسليم السيارات من أوكرانيا.

قال متحدث لصحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung: "الصراع في أوكرانيا له تأثير بعيد المدى على الإنتاج في صناعة الموردين هناك، وسيؤدي توقف الإنتاج الناتج إلى تعديلات متتالية في الإنتاج وانقطاع في العديد من مصانع BMW".

كما ذكرت الصحيفة الألمانية أنه يجري النظر في موردين بديلين أحد مورديها، صانع الكابلات الألماني ليوني ، لديه مصنعين في أوكرانيا ويعمل به حوالي 7000 شخص.

وفقًا لـ Automotive News Europe ، سيتم إيقاف الإنتاج في ميونيخ ودينجولفينج في ألمانيا وكذلك أكسفورد في المملكة المتحدة، وسيتوقف تصنيع المحركات أيضًا في Steyr ، النمسا، وستتوقف BMWأيضًا عن التصدير إلى روسيا وتوقف الإنتاج في منشأة كالينينغراد ، التي صنعت 12000 سيارة في عام 2021.

 

فيراري

أوقفت شركة فيراري الصادرات إلى روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وقال بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي لشركة فيراري: "نلعب دورنا الصغير جنبًا إلى جنب مع المؤسسات التي تقدم الإغاثة الفورية لهذا الوضع".

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن سلاسل التوريد الخاصة بها لن تتأثر لأنها لا تستورد أجزاء من أي من البلدين. كما أشار فيراري إلى أن روسيا كانت "سوقًا صغيرًا". لديها وكالتان فقط في البلاد ، وكلاهما يقع في موسكو، كما ستتبرع فيراري بمليون يورو لدعم المحتاجين الأوكرانيين.

 

فورد

أوقفت شركة فورد عمليات مشروعها المشترك (JV) في روسيا، وقالت الشركة في بيان: "بينما ليس لدينا عمليات مهمة في أوكرانيا، لدينا مجموعة قوية من المواطنين الأوكرانيين الذين يعملون لدى فورد في جميع أنحاء العالم، وكجزء من المجتمع العالمي، يشعر فورد بقلق عميق إزاء غزو أوكرانيا والتهديدات الناتجة عن ذلك على السلام والاستقرار.

لقد أجبرنا الوضع على إعادة تقييم عملياتنا في روسيا في السنوات الأخيرة، أنهت شركة Fordعملياتها الروسية بشكل كبير، والتي تركز الآن حصريًا على تصنيع الشاحنات التجارية والمبيعات الروسية من خلال حصة أقلية في مشروع Sollers Ford المشترك وبالنظر إلى الوضع، فقد أبلغنا اليوم شركائنا في المشروع المشترك بأننا نعلق عملياتنا في روسيا، ساري المفعول على الفور ، حتى إشعار آخر ".

باعت الشركة 21 ألف سيارة في روسيا العام الماضي ، لديها حصة أقلية في شركة سوليرز لبناء الشاحنات وأنتجت حوالي 20 ألف شاحنة في روسيا العام الماضي.

 

جنرال موتورز

أفادت رويترز أن جنرال موتورز أوقفت بعض أعمالها في روسيا، وستوقف الشركة الأمريكية كل الصادرات للبلاد قائلة: "أفكارنا مع الشعب الأوكراني في هذا الوقت. فقدان الأرواح مأساة، واهتمامنا الأساسي هو سلامة الناس في المنطقة" حيث تبيع الشركة حوالي 3000 مركبة في روسيا كل عام.

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