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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. طارق حامد يطالب إدارة الزمالك بـ20 مليونا للتجديد.. الخليفي يهاجم موظف ريال مدريد.. محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي
 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة


 

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز مساء السبت المقبل ١٢ - ٣ - ٢٠٢٢ بدور المجموعات ب دوري ابطال افريقيا على أرض ملعب لوفتوس فيرسفيلد
 

والدة عمرو زكي: يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب ظلمه إعلاميا

 

أكدت والدة عمرو زكي نجم الزمالك السابق أن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة عقب الحادث الذي تعرض له 

 

طارق حامد لإدارة الزمالك: "هاتوا 20 مليون جنيه وأجدد"

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أنه علم  بتفاصيل الساعات الأخيرة في ملف تجديد طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك واستمراره مع القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل
 

ناصر الخليفي يهاجم موظف ريال مدريد عقب المباراة والملكي يدرس تقديم شكوى

اثارت هزيمة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد غضب و استياء ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي خاصة عقب وداع الفريق ل دوري ابطال اوروبا


 

تقارير إنجليزية تعلن اقتراب تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ..تفاصيل

كشف تقرير إذاعي بريطاني عن قرب موافقة مجلس إدارة ليفربول علي تجديد عقد محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب خلال الفترة المقبله عقب تردد.انباء عن خلاف بشأن بنود العقد.


 

علي فرج ومحمد الشوربجي يتأهلان لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا للإسكواش

تأهل علي فرج نجم وادي دجله والمصنف الثاني عالميا و محمد الشوربجي نجم هيلوبوليس والمصنف الثالث عالميا لدور نصف نهائي بطولة  "أوبتاسيا" لرجال الاسكواش، والماقمة في ملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن في الفترة بين 6 إلى 11 مارس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار

 

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