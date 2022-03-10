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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 64 مليون دولار.. ننشر أهم صادرات مصر الغذائية لروسيا خلال 2021

صدى البلد

 

بلغت الصادرات الغذائية المصنعة المصرية إلى روسيا في عام 2021 حوالي 64 مليون دولار أمريكي (حوالي 20 ضعف الصادرات الغذائية إلى أوكرانيا) بنسبة نمو بلغت 61% بالمقارنة بصادرات 2020 البالغة 40 مليون دولار ونسبة نمو 287% بالمقارنة بصادرات 2014 البالغة 17 مليون دولار.

 

وأكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان روسيا تحتل المركز 21 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في 2021 وتمثل نسبة 1.6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021.

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واضاف التقرير انه بلغ إجمالي الصادرات الغذائية المصرية المصنعة إلى روسيا خلال الفترة من 2014 إلى 2021 حوالي 267 مليون دولار أمريكي.

وقال المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا في 2021 تمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية إلى روسيا في نفس العام والبالغة 484 مليون دولار أمريكي.

واشار الضوى الى انه تعد الفراولة المجمدة أهم السلع الغذائية المصنعة المصدرة إلى روسيا في عام 2021 بقيمة 24 مليون دولار وتمثل 38% من إجمالي الصادرات يليها الخضار المجمد بقيمة 19 مليون دولار تمثل نسبة 29% من إجمالي الصادرات

ونوه إلى أن صادارت  النباتات الطبية والعطرية المصرية لروسيا بلغت  بقيمة 7.5 مليون دولار تمثل 12% من إجمالي الصادرات، الجبن الأبيض بقيمة 3.2 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، الخضار المخلل بقيمة 1.4 مليون دولار تمثل 2% من إجمالي الصادرات، بسكويت حلو وخبز هش بقيمة 1.2 مليون دولار بنسبة 1.8% من إجمالي الصادرات، وغيرها من المنتجات.

ولفت إلى انه بلغ عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة إلى روسيا في عام 2021 حوالي 152 شركة من بينهم 21 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار أمريكي بإجمالي 46 مليون دولار تمثل نسبة 72% من إجمالي الصادرات الغذائية المصنعة إلى روسيا في 2021.

وأوضح انه وفقاً لبيانات موقع TradeMap التابع لمركز التجارة العالمية فإن إجمالي واردات مصر من روسيا في عام 2020 كانت قد بلغت 2.5 مليار دولار ويعد القمح أهم الواردات المصرية من روسيا بقيمة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار تمثل 64% من إجمالي واردات مصر من روسيا، يليها الزيوت النباتية كثاني أهم الواردات الغذائية لمصر من روسيا بقيمة 60 مليون دولار وذلك في عام 2020.

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