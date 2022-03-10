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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاع المتهم متهم في قضية الآثار الكبرى: موكلي لا يقوى على الحفر

المتهمين في قضية
المتهمين في قضية الاثار الكبرى

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الخميس ، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى".  

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

ودفع محامي المتهم 11 و 12 , أمام هيئة المحكمة ، ببطلان التحريات وعدم معقولية تصور الواقعة خصوصا مع مرض المتهم الذي يبلغ من العمر 62 عاما، والذي لن يستطيع الحفر والنزول لحفرة بالعمق المذكور في محضر التحريات.

كما دفع بانعدام الركن المادي، قائلا :لا يوجد أحد من المتهمين اتقبض عليه أثناء الحفر، وانتفاء تكوين التشكيل العصابي، كون المتهمين عرفوا بعض في الحجز، فضلا عن أن المقاطع الموجودة على الهواتف المحمولة الخاصة  بالمتهمين لا تخص الواقعة.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.  

كانت النيابة قد  قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.  واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.  وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

حسن راتب علاء حسانين قضية الآثار اخبار المحاكم نائب الجن علاء حسانين

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