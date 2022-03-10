عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جبر الصلاة الفائتة بالسنن والنوافل ..هل يجوز شرعا

جبر الصلاة الفائتة
جبر الصلاة الفائتة بالسنن والنوافل ..هل يجوز شرعا

قال الدكتور محمود شلبى ، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن من فاتته صلاة فعليه قضاؤها ولا يقوم مقام القضاء أى شيء فإنه قد روى فى الحديث "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" فذلك إذا نسى الإنسان فما بالنا إذا كان ذلك تكاسلاً أو قاصداً .

هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه .. دار الإفتاء تجيب

كيف أجعل دعائي أرجى للقبول ؟.. دار الإفتاء توضح

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية أن تعويض الصلوات إذا كانت محصور عددها فيمكن للانسان قضاؤها دون تمهل أما إن كان عددها كبير يمكنه ان يصلى مع كل فرض حاضر فرض مما فاته وذلك بالنية الصادقة.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة .. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن أسهل طريقة أن يصلي مع كل فرض حاضر فرض من الصلاة الفائتة.


وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه ان يقضيه لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته على سؤال مضمونه «كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.

وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

الإفتاء الصلاة كيفية قضاء الصلوات الفائتة كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كامل ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 25 جنيهًا للجرام.. آخر تحديث لـ أسعار المعدن الأصفر

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا: قلبي ينفطر لما فعله الجيش الروسي ببلدنا.. ويريدون إذلال شعبنا

السفير عادل السماوي يستقبل المسئول عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في توجو

مدبولي يستعرض خطوات إزالة معوقات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية

سجل 4 مصريين وفشلَ صلاح.. ليلة مثيرة لـ مصطفى محمد أمام برشلونة

بعد تجميد ممتلكاته.. من هو رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي؟

أفطرت أياما في رمضان الماضي ولم أقضها ماذا أفعل؟.. الأزهر يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

إلهام شاهين تدافع عن الإسلام بـ "طلوع الروح".. وبدلة رقص هند صبري|فيديوجراف

تقرير| الشتا راجع تاني.. درجات الحرارة ستصل لـ 8.. فيديو

30 عملاً درامياً .. تعرف على مسلسلات رمضان 2022 |فيديوجراف

شبيهة للنجمة يسرا تثير جدلا على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ