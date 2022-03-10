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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تجميد ممتلكاته.. من هو رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي؟

أبراموفيتش مالك نادي
أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، الخميس، توقيع عقوبات جديدة ضد عدد من كبار رجال الأعمال الروس، أبرزهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول أبراموفيتش في المملكة المتحدة، بسبب صلته المباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أعلن منذ أيام الحرب ضد أوكرانيا.

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وكان أبراموفيتش قرر بيع نادي تشيلسي الإنجليزي عقب إعلان روسيا الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقضى قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول رومان أبراموفيتش على فرصة رجل الأعمال الروسي في بيع نادي تشيلسي خلال الفترة الحالية.

من هو رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي:

  • أبراموفيتش هو ملياردير روسي يهودي ولد في عام 24 أكتوبر من عام 1966، ويعتبر أحد أكبر الداعمين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
  • يعد أبراموفيتش أحد أباطرة النفط والألمونيوم والصلب في روسيا.
  • تقلد أبراموفيتش عدة مناسب سياسية، حيث انتخب عضوا مجلس الدوما الروسي عام 1999، كما أصبح حاكما لمنطقة تشوكوتكا الروسية عام 2000.
  • تقدر ثروة أبراموفيتش بـ 13.5 مليون دولار، ويتواجد في المركز الـ 142 في قائمة أغنياء العالم.
  • ذكرت صحيفة "الجارديان البريطانية، في شهر سبتمبر من عام 2020، أن الشركات التي يسيطر عليها رومان إبراموفيتش تبرعت بأكثر من 100 مليون جنيه إستيرليني لدعم الكيان الصهيوني في تهجير بعض العائلات الفلسطينية، وبناء مستوطنات جديدة.
  • استحوذ أبراموفيتش على أسهم نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2003، ونجح في إحداث ثورة في الفريق اللندني بضم أفضل اللاعبين ليحصد الفريق بعد ذلك العديد من الألقاب المحلية والقارية التي جاءت كالتالي:

الدوري الإنجليزي (لقبان)

 كأس الاتحاد الإنجليزي ( 5 ألقاب)

 كأس الرابطة الإنجليزية ( 3 ألقاب)

 بطولة الدرع الخيرية (لقبان)

دوري أبطال أوروبا (لقبان)

 كأس العالم للأندية (لقب)

 الدوري الأوروبي (لقبان)

 السوبر الأوروبي (لقب)

 

 

 

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بعد تجميد ممتلكاته.. من هو رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي؟

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