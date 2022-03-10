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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي: مستر أكس جاهز للعرض في موسم الصيف

أحمد فهمي
أحمد فهمي

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل إسم “مستر إكس”.

قال أحمد فهمي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الفيلم إن شاء الله يكون جاهز على موسم الصيف .. والفيلم مالوش علاقة بمستر اكس القديم .. الفيلم ماشي في تراك تاني، وأشارك بعمل درامي في رمضان بعد القادم”.

 

وتابع قائلاً : عندي مسلسل “السفاح” بلاتفورم ٨ حلقات بعد رمضان إن شاء الله".

أمير كرارة يهنئ أحمد فهمي بفيلمه الجديد مستر إكس

أكرم حسني يدعم أحمد فهمي بعد طرح بوستر "مستر إكس".. شاهد

يذكر أن دعم الفنان اكرم حسني صديقه الفنان أحمد فهمي، بعد طرح الأخير، البوستر الرسمي لـ فيلمه الجديد "مستر إكس" ونشر" أكرم "،البوستر الرسمي للفيلم  عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق اكرم حسنى “مين اللي هيكسر الدنيا؟”. 

 

وكشفت المؤلفة أماني التونسي عن تفاصيل كتابة فيلم "مستر إكس"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه في صيف 2022 حيث تتعاون معه لأول مرة.

وقالت أماني في تصريحات صحفية، إن "مستر أكس" ليست له علاقة بفيلم "أخطر رجل في العالم" الذي قدمه فؤاد المهندس في عام 1967، وفكرته جديدة ومختلف عما قدم من قبل وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.

احمد فهمي الفنان احمد فهمى مستر اكس السفاح أماني التونسي المؤلفة أماني التونسي

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