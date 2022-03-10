الولايات المتحدة: رفضنا إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لمنع حرب عالمية

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، على رفض واشنطن عرض بولندا إرسال مقاتلاتها من طراز “ميج-29” إلى أوكرانيا عن طريق الولايات المتحدة.

وقالت ساكي، إن “تقييم الولايات المتحدة للموقف جاء بناء على منع حرب عالمية”.

وأكدت ساكي أن الولايات المتحدة ليس لديها نية لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بعزم الولايات المتحدة تسمية كولومبيا من الحلفاء خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبهذه الرغبة الأمريكية، تعتبر كولومبيا ثاني دولة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن تنال هذه الصفة بعد قطر.