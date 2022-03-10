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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلي نجوم..مصطفى شعبان يشارك كواليس مسلسل دايما عامر

صدى البلد

شارك الفنان، مصطفى شعبان،جمهوره بصورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر شعبان، مع عدد من الممثلين المشاركين في مسلسل "دايما عامر" والمقرر عرضه في رمضان 2022، وعلق قائلا "‏احلى نجوم "تلاميذ المدرسه".
 

 

وينشغل مصطفى شعبان في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة الفنان صلاح عبد الله، لبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.

مخرج مسلسل دايما عامر كواليس دايما عامر مسلسل دايما عامر “دايما عامر” دايما عامر

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