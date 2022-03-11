خبار الفن| ناهد السباعى تعلق على مشهد التحرش بـ منورة بأهلها.. والتطورات الصحية لـ على على الخالق .. ورد فعل سمير صبري بعد جائزة أفضل ممثل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعؤض أبرزها فى السطور التالية :



أكدت الفنانة ميريت الحريرى أن خبر حصول الفنان سمير صبري على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الاقصر السينمائي عن دوره فى فيلم 2 طلعت حرب ، رفعت من روحه المعنوية .

واضافت ميريت الحريري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اتواجد حالياً برفقة الفنان سمير صبري داخل المستشفى وقد شعر بسعادة عارمة فور تلقيه خبر حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الأقصر السينمائى .

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ توبة ” البوستر الرسمى للعمل ، والذى يضم كل الابطال ، وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

مسلسل توبة تدور أحداثه فى إطار إجتماعى شعبى ، حول شخص يرتكب بعض الاخطاء ، الا انه يقرر التوبة والتراجع عن هذا الطريق ، ولكن هنا من يحاول يدفعه الى الاستمار فى الطريق الأخر .

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل وجوه والذى من المقرر أن تخوض من خلاله الفنانة حنان مطاوع أولى بطولاتها المطلقة فى مجال الدراما التليفزيونية ، برومو أولى حكايات العمل والتى تحمل أسم وش ثالث .

مسلسل وجوه من بطولة حنان مطاوع ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022 ، بشكل حصرى على قناة النهار الفضائية .

كشف موقع جاست جيرد عن الصورة الأولى للفنان توم هانكس من أحدث أفلامه Pinocchio ، والمقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية نهاية العام الحالي .

فيلم Pinocchio هو إعادة تقديم فيلم الرسوم المتحركة التي أنتجته ديزني منذ عدة سنوات ، و مقتبس عن رواية بعنوان مغامرات بينوكيو للكاتب الإيطالي كارلو كولودي.

يخضع المخرج على عبد الخالق للعزل المنزلى بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية .

وقال المخرج على عبد الخالق فى تصريحات لـ صدى البلد : انه يخضع حالياً للعزل المنزلى ، الا ان هناك طقم تمريض برافقة فى المنزل على مدار 24 ساعة .

ردت الفنانة ناهد السباعي، على انتشار مشهد مواجهتها للتحرش من مسلسل منورة بأهلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في تصريحات خاصة": "المشهد حقق نجاحا وانتشارا كبيرا، وأبلغوني انه متصدر التريند، وانا في الحقيقة لست بهذه الجرأة وجبانة جدا".

أعلنت الفنانة عفاف راضي ، عن طرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل إسم “هدي العتاب”.

كتبت عفاف راضي، من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” قريباً اغنية هدي العتاب، حصري أغنية “هدي العتاب” مع الموسيقار محمد سلطان .. تابعونا".