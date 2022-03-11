بركات : موسيماني يعيش أفضل فتراته مع الأهلي.. والمدرب قام بتغيير "أفكاره"

أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يعيش أفضل فتراته في القلعة الحمراء خاصة بعد تجديد تعاقده.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المريخ السوداني فاجئنا بمستواه الفني في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حتى في خسارته من الأهلي، ظهر المريخ بشكل جيد في اللقاء" .



أضاف: "الأسبوع الماضي الأفضل بالنسبة لموسيماني في الأهلي، بالفوز على بيراميدز، وتجديد تعاقده" .

وتابع: "موسيماني يستحق ثقة مجلس الإدارة، وكذلك ثقة الجماهير، خاصة بعد الفوز على بيراميدز والمريخ وكذلك تجديد التعاقد، وعودة بعض اللاعبين إلى مستواهم الفني على رأسهم محمد شريف، وكذلك عمرو السولية، الذي كان له دورا مؤثرا في مباراتي المريخ السوداني وبيراميدز" .



وختم حديثه قائلا: "عبد القادر وكذلك قفشة، كل ذلك مكاسب النسبة لموسيماني، وياسر إبراهيم وعبد المنعم وكذلك رامي ربيعة، لديه استقرارا في الخط الخلفي، وموسيماني بدأ تغيير أفكاره، بشأن المبالغة من الدفاع من وسط الملعب".